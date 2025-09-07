Trabzonspor, Onana’yı kiraladı!

TRABZONSPOR’DA HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, milli araya 10 puan toplayarak girdi. Galatasaray, UEFA’ya kadro bildirim süresinin sona ermesine sadece 1 gün kala bordo-mavililerden Uğurcan Çakır’ı rekor bir bonservis bedeliyle almıştı.

ONANA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Uğurcan Çakır’ın gidişinin ardından kaleci arayışında olan Trabzonspor, Manchester United’dan Andre Onana ile ilgileniyor. The Athletic’in haberine göre, Trabzonspor 1 yıllığına kiralık olarak transferi planlıyor ve İngiliz ekibine herhangi bir ücret ödemeyecek. Ayrıca, transferde satın alma opsiyonu bulunmayacak.

FENERBAHÇE MAÇI HEDEFİ

Haberde, Trabzonspor’un 14 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe maçına Onana’yı yetiştirmek istediği vurgulandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul ettiğini duyurmuş oldu. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacağı ifade edildi.