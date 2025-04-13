Trabzonspor Onuachu’yu Hedefliyor!

TRABZONSPOR ONUACHU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor, bu sezon kiralık olarak forma giyen Simon Banza’nın yüksek bonservis bedeli sebebiyle geri adım atmak zorunda kaldığı yönünde bilgiler geliyor. Kongolu golcünün gösterdiği başarılı performans taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış olsa da, mali şartlar bordo-mavilileri alternatif arayışlarına yöneltti. Bu aşamada, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor’da kiralık oynayan Paul Onuachu, 25 maçta 17 gol ve 4 asistlik etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor, Southampton ile sözleşmesi 2026’da sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için gerekli adımları atıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin de bu transfere destek verdiği biliniyor. Trabzonspor’un, Onuachu’nun geçmişteki başarıları ve takıma uyumunu göz önünde bulundurarak bu hamleyi hızlandırması, kulislerdeki söylemler arasında yer alıyor.

GÖZTEPE DE DEVREDE

Ancak Trabzonspor için bu süreç kolay görünmüyor. Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Göztepe, Onuachu’yu almak için girişimlerde bulunuyor. İngiliz basınında yayınlanan haberlere göre, Southampton’ı yöneten Sport Republic şirketinin yüzde 70 hissesine sahip olan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Eğer sarı-kırmızılılar bu amaca ulaşırsa, Onuachu için resmi bir teklif yapmayı planlıyor. Göztepe’nin bu transferdeki avantajı, Southampton ile olan şirket bağlantısı. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için kulübün bütçesinin yanı sıra oyuncunun ikna edilmesi de önemli bir faktör. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un forvet takviyesi istediği de biliniyor.