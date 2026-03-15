Trabzonspor, Rizespor’u Zubkov Asistli Golle Yendi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 26. hafta karşılaşmasında, Karadeniz derbisi, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Recep Uçar’ın çalıştırdığı Rizespor arasında Akyazı Stadyumu’nda gerçekleşti. Trabzonspor, evinde ağırladığı Rizespor’u 1-0’lık skorla yenmeyi başardı.

İLK DEVRE GOL SESİ YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar birbirlerine gol atamadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

ONUAHU’DAN GOL

Trabzonspor, ikinci yarının başında Paul Onuachu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Onuachu, ikinci yarının başında Zubkov’un asistinde 51. dakikada topu ağlara gönderdi. Süper Lig’de üst üste 8 maçta da gol atan Nijeryalı santrfor, toplamda 21 gole ulaşmış oldu. Attığı golün ardından Onuachu, geçen hafta hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak’ı anarak tribünlere onun formasını gösterdi.

15 YIL SONRA BİR İLK

Paul Onuachu, son sekiz Süper Lig maçında gol atarak Burak Yılmaz’dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) sonra Trabzonspor formasıyla üst üste 8+ karşılaşmada ağları havalandıran ilk oyuncu oldu.

TRABZONSPOR’U GÜZEL GALİBİYET

Trabzonspor, maçın geri kalan bölümünde skor avantajını koruyarak karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazandı. Böylece Trabzonspor, Süper Lig’de üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Rizespor’un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de bu sonuçla sona erdi.

PONTLAR EŞİTLENDİ

Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Süper Lig’de puanını 57’ye yükseltti. Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada kazanan Trabzonspor, ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerle puanını eşitledi. Rizespor ise ligde 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, çarşamba günü Eyüpspor’un sahasında olacak. Rizespor’un gelecek hafta oynayacağı Samsunspor maçı ise Samsunspor’un Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.