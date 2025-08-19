Trabzonspor, Sanches İçin Devrede

Gündem

TRABZONSPOR’UN TRANSFER GÜNDEMİ

Trabzonspor, orta saha takviyesi konusunda flaş bir ismi gündemine alıyor. Bonservisi Paris Saint-Germain’de bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches için bordo-mavili ekibin devrede olduğu iddia ediliyor.

RENATO SANCHES’İN PREFERANS GÜNDEMİ

CNN Portugal’ın haberine göre, 28 yaşındaki deneyimli futbolcuya yalnızca Trabzonspor değil, Yunanistan’ın köklü ekibi Panathinaikos da ilgi gösteriyor. Haberde, Sanches’in henüz bir seçim yapmadığı vurgulanıyor. Panathinaikos’un cazibe merkezlerinden biri, Sanches’in eski hocası Rui Vitoria ile yeniden bir araya gelme fırsatı. İkili, 2015/16 sezonunda Benfica’da birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

SANCHES’İN GEÇMİŞ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Benfica’da kiralık olarak tamamlayan Sanches, 21 maçta görev alıp 1 gol kaydetti. 2022/23 sezonunda Lille’den PSG’ye transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, son üç sezondur Fransız kulübünün oyuncusu olmasına rağmen, düzenli forma şansı bulmakta zorluk yaşıyor.

