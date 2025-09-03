Trabzonspor Taraftarı, Uğurcan Adını Değiştirdi

TRANSFER TEPKİLERİ ARTMAKTADIR

Trabzonsporlu bir taraftar, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının ardından, oğluna verdiği “Uğurcan” adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan bir oyuncu. Onun Galatasaray’a geçişi, bordo-mavili taraftarların tepkisini ciddi şekilde artırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Sözcü’nün bildirdiğine göre, Trabzonspor taraftarı olan bu kişi, oğluna koyduğu “Uğurcan” adını mahkemeye giderek değiştirmeyi tercih etti. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile sözleşme imzalamasının ardından Trabzon’da çekilen bir video hızla dikkat çekti. Bu videoda, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini ifade ediyor olması dikkat çekti. Çok sayıda taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan’ı istifaya çağırdı ve Uğurcan Çakır’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.