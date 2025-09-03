Gündem

Trabzonspor Taraftarı, Uğurcan Adını Değiştirdi

trabzonspor-taraftari-ugurcan-adini-degistirdi

TRANSFER TEPKİLERİ ARTMAKTADIR

Trabzonsporlu bir taraftar, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının ardından, oğluna verdiği “Uğurcan” adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan bir oyuncu. Onun Galatasaray’a geçişi, bordo-mavili taraftarların tepkisini ciddi şekilde artırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Sözcü’nün bildirdiğine göre, Trabzonspor taraftarı olan bu kişi, oğluna koyduğu “Uğurcan” adını mahkemeye giderek değiştirmeyi tercih etti. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile sözleşme imzalamasının ardından Trabzon’da çekilen bir video hızla dikkat çekti. Bu videoda, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini ifade ediyor olması dikkat çekti. Çok sayıda taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan’ı istifaya çağırdı ve Uğurcan Çakır’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Rayiç Bedeller Yüksek Seviyeye Ulaştı! Düzenleme Geliyor

2026’da geçerli olacak yeni rayiç bedelleriyle emlak vergileri bazı yerlerde 10-20 katına kadar çıktı. Hükümet, bu durumun yarattığı vergi yükünü hafifletmek için düzenleme yapıyor.
Gündem

Petrol Fiyatı Düştü, Ama Zam Var!

Brent petrol fiyatı 68,93 dolara gerilerken, bu gece motorin litre fiyatına 2,05 TL zam yapılacağı bildirildi. Güncel fiyatlar ise şehirler bazında duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.