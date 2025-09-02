Gündem

Trabzonspor Taraftarına Transfer Müjdesi Verildi

trabzonspor-taraftarina-transfer-mujdesi-verildi

TRABZONSPOR TRANSFER DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor, transfer döneminde dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, bomba bir transfer iddiasıyla gündemde yer alıyor. Trabzonspor, son olarak AEK takımında forma giyen Fransız yıldız Anthony Martial’i değerlendirmeye aldı.

MARTIAL İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Trabzonspor, Anthony Martial için nabız yokluyor. Taraftarlar, bu gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Sözleşmesi geçtiğimiz sezon sona eren 28 yaşındaki forvet, şu anda serbest statüde bulunuyor.

