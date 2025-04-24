Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Finale Yükseldi

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MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe’yi misafir etti. Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazanarak tarihinde 17. kez finale yükseldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında, Trabzonspor’u galibiyete taşıyan goller 78. dakikada Ozan Tufan ve 89. dakikada Oleksandr Zubkov’dan geldi. 54. dakikada VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanan Trabzonspor’da, Simon Banza’nın kullandığı penaltıyı Göztepe kalecisi Arda Özçimen kurtardı.

FİNALDEKİ RAKİP

Trabzonspor, finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Final maçı 14 Mayıs’ta oynanacak. Geçen sezon Türkiye Kupası’nda finale yükselen ancak Beşiktaş’a son dakikada gelen golle 3-2 mağlup olan Trabzonspor, art arda 2. kez finale ulaşmış oldu. Trabzonspor, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk elde etti. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor’u 2-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra Galatasaray karşısında bu başarıyı tekrarlayıp 10. kez kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek.

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