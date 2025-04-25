Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Finale Yükseldi

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİ KAZANILDI

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe’yi evinde konuk etti. Mücadeleyi 2-0’lık sonuçla kazanan Trabzonspor, tarihindeki 17. finale yükselme başarısını gösterdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller, 78. dakikada Ozan Tufan ve 89. dakikada Oleksandr Zubkov’dan geldi.

54. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Trabzonspor, Simon Banza ile bu penaltıyı kullandı; fakat Göztepe’nin kalecisi Arda Özçimen bu şutu yakalayarak başarılı bir kurtarış yaptı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yüz yüze gelecek. 14 Mayıs’ta oynanacak bu final, Trabzonspor’un art arda ikinci kez finale çıkması anlamına geliyor. Geçen sezon da Türkiye Kupası’nda finale ulaşan Trabzonspor, Beşiktaş’a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olmuştu.

Trabzonspor, geçmişte bu kupada 16 kez finale çıkmış ve 9 kez bu sevinci yaşamıştır. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray karşısında 4 sezon sonra tekrar bu başarıyı elde etmeye çalışacak ve kupayı 10. kez müzesine kazandırma hedefiyle sahaya çıkacak.