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Trabzonspor, Üç Büyükleri Yenme Hedefinde

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GALİBİYET HEDEFİ

Süper Lig’in 24. haftasında, 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’un üç büyük rakibine karşı 468 gün aradan sonra galip gelmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldıktan sonra, büyük rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamadı. Son 6 maçında 5 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, bu süreçte galibiyet elde edemedi.

İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Beşiktaş’ı yenmesi durumunda Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk kez galip gelecek ve 468 gün sonra İstanbul’a 3 puanla dönecek. Takım, ara transfer döneminde Sikan, Zubkov, Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç gibi yeni oyuncuları kadrosuna ekleyerek, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

SON MAÇLARIN ANALİZİ

Trabzonspor, İstanbul’daki Fenerbahçe maçında 3-2’lik galibiyetinin ardından, geçen sezon Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Bu sezon ise, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, uzatma dakikalarında gelen gollerle Fenerbahçe’ye 3-2 ve Galatasaray’a 4-3 yenildi.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ İLE ŞANSI YOK

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Trabzonspor bu sezon 3 büyük rakibine karşı 4. maçına çıkacak. Güneş ile oynanan bu maçlarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, Beşiktaş ile berabere kalırken Fenerbahçe’ye 3-2 ve Galatasaray’a 4-3 yenildi.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısındaki son deplasman galibiyeti, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun 12. haftasında 2-1’lik sonuçla gerçekleşti. 2022-2023 sezonunda deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2023-2024 sezonunda ise Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

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