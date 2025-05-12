Trabzonspor’un Açıklaması: Adalet Yok, Cihan Aydın!

TFF’YE TEPKİ GÖSTERİYOR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesinde hakem Cihan Aydın’ın atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Kulüp, hakem atamasına yönelik tepkisini dile getirerek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadesini kullandı. Açıklamanın detaylarında, “Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez.” denildi.

Bordo mavililerin açıklamasında, ayrıca “Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” ifadesine yer verildi. Bu bağlamda, “Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında “VAR tiyatrosu” sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.” şeklinde bir eleştiri yapıldı. Süper Lig’de yaşananların Türkiye Kupası finalinde de devam edeceği belirtilerek, Cihan Aydın’ın atanması eleştirildi.

HAKEMİ TANITMA ÇABASI

Cihan Aydın’ın, “MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katıldığı, tribün kimliğiyle övündüğü” öne sürüldü. Açıklamada, “TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.” denildi ve kurumun tarafsızlığını kaybettiği vurgulandı. Kulüp, bu atamanın amacının “Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmek” olduğuna dikkat çekti.

Son olarak, Trabzonspor, “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın sonunda ise “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” sözüyle, duruşlarını net bir şekilde ortaya koydular.