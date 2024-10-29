“Trabzonspor’un Düşüşü Şampiyonluktan Sonra”

SATISIZ PERFORMANS İÇİNDEKİ TRABZONSPOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonuna Abdullah Avcı ile başlayan ve ardından Şenol Güneş yönetimine geçen Trabzonspor, beklenenden oldukça uzak bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ilk 9 haftasındaki başarılarıyla kıyaslandığında, bu sezon verilen puanlar açısından en düşük seviyede kalıyor.

YERİNE GETIRILEMEYEN BEKLENTİLER

2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, sezon sonuna geldiğinde şampiyonlukla taçlanmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon, 2022-2023’te 17 puanla 7. sıraya düşen Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda da 15 puan toplayarak yalnızca 5. sırada kendine yer buldu. Bu sezon ise daha da gerileyerek yalnızca 12 puan elde edebilip 9. sırada kalmayı başardı. Bordo-mavili takımın son şampiyonluktan sonraki durumu, camiada hayal kırıklığı ve endişe yaratıyor.