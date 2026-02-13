Trabzonspor’un Gol Yükü Paul Onuachu Felipe Augusto ve Ernest Muçi

Süper Lig’in 22. haftasında, 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, gol yollarında belirli isimlere güveniyor. Bordo-mavililerin bu sezonki 21 maçında rakip kaleleri 41 kez havalandıran futbolcuları arasında Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi ön plana çıkıyor. Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 gol atarak takımının en skorer oyuncusu unvanını elde etti ve aynı zamanda gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. Bu isimlere destek veren Augusto, 20 maçta 9 gol, Muçi ise 18 maçta 9 golle dikkat çekiyor.

GOL YÜZDE 80’İNİ ATMIŞLAR

Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi, toplamdaki 41 golün 33’ünü kaydederek Trabzonspor’un zirve yarışındaki başarısını sürdürdü. Bu üçlü, takımın gollerinin yüzde 80,48’ine imza atarak büyük bir katkı sağladı. Trabzonspor, 13 rakipten daha fazla gol atarak ligdeki performansını artırdı.

ONUACHU AFRİKA KUPASI DÖNÜŞÜNDE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor’un yıldızı Paul Onuachu, cezası ve Afrika Uluslar Kupası katılımı nedeniyle 3 lig maçında sahalardan uzak kalmasının ardından, geri döndüğünde gol atmaya devam etti. Bordo-mavili futbolcu, 19. haftadaki Kasımpaşa maçında bir gol, 20. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında bir gol ve 21. haftadaki Samsunspor maçında iki gol kaydederek son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

MUÇİ, SON ZAMANLARDA FORMDA

Ernest Muçi, Trabzonspor’un son haftalarda etkileyici performansa sahip bir diğer oyuncusu oldu. Teknik direktör Fatih Tekke’nin, eleştirilere rağmen sürekli forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 9 lig maçında toplam 9 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı.

AUGUSTO İLK SEZONUNDA ÇARPICI BAŞARI

Trabzonspor’un sezon başında Belçika’dan transfer ettiği 21 yaşındaki Felipe Augusto, ilk sezonunda önemli bir performans sergiliyor. Brezilyalı futbolcu, 20 lig maçında 1363 dakika sahada kalarak 9 gol atmayı başardı.

TOPLAMDA 8 OYUNCU GOL ATTI

Trabzonspor, 21 hafta boyunca toplamda 8 futbolcusuyla gol sevinci yaşadı. Onuachu, Augusto ve Muçi’nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol atarken, Savic, Okay Yokuşlu ve takımda ayrılan Danylo Sikan da birer golle katkıda bulundu.