Trabzonspor’un Golcüsü Paul Onuachu İle Fark Yaratıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. haftasında Rizespor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin 51. dakikasında Nijeryalı golcü Paul Onuachu’nun attığı gol, bordo-mavili ekibin zafere ulaşmasını sağladı. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 57’ye çıkararak, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitlemiş oldu. Sarı-lacivertli takımın averajı gerisinde üçüncü sıradaki Trabzonspor, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

ONUACHU’NUN MÜTHİŞ PERFORMANSI

Paul Onuachu, Trabzonspor’un başarısında önemli bir rol oynadı. Rizespor karşısında attığı golle, Afrika Uluslar Kupası sonrası ligde arka arkaya 8 maçta 10 gol kaydetmiş oldu. Bu performansıyla Onuachu, ligdeki gol sayısını 21’e çıkararak, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü.

ART ARDA GALİBİYETLERLE 12 PUAN

Trabzonspor, bu sezon ligde art arda ikinci kez 4 maçtan galip ayrılmış oldu. Daha önce deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, sahasında Fatih Karagümrük ve dış sahada Kayserispor’u 3-1’lik sonuçlarla geçmeyi başardı. Rizespor galibiyeti de bu galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

SÜPER LİG’DE GOL KRALLIĞI

Gol krallığı sıralamasında bulunan oyuncular şöyle:

Paul Onuachu – Trabzonspor – 21 gol

Eldor Shomurodov – Başakşehir – 16 gol

Anderson Talisca – Fenerbahçe – 13 gol

Mauro Icardi – Galatasaray – 13 gol

Victor Osimhen – Galatasaray – 12 gol

Mohamed Bayo – Gaziantep FK – 12 gol

Marco Asensio – Fenerbahçe – 11 gol

Ernest Muçi – Trabzonspor – 10 gol

Felipe Augusto – Trabzonspor – 10 gol