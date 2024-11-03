Trabzonspor’un İptal Edilen Golüne Tepki

TRABZONSPOR’UN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI

Trabzonspor, ilk yarıda köşe vuruşunda Okay Yokuşlu’nun kafayla attığı gol, maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından faul olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bu durum, taraftarlar ve futbolseverler arasında tartışmalara yol açtı.

TOLGA ZENGİN’İN AÇIKLAMALARI

Devre arası sırasında BeIN SPORTS’ta yorum yapan eski Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin, bu kararı değerlendirdi. Zengin, “Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

MAÇ SONU YAYINI İÇİN KATILIM OLMADI

Maç, 3-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdikten sonra Tolga Zengin, maç sonu yayımlarına katılmadı. Bu durum sosyal medyada yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı ve Zengin’in bu hareketinin ardından görevini bırakabileceği ve artık yayıncı kuruluşta çalışmayacağı yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.