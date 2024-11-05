More
Spor

“Trabzonspor’un Korkunç Performansı!”

trabzonspor-un-korkunc-performansi

Ligde 11. hafta itibarıyla oynadığı 10 mücadelede; 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 12 puan toplayarak ligde 11. sırada yer buldu. Bu sonuçlarla birlikte, lider Galatasaray’ın 16 puan gerisinde kaldı. Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 10. haftayı 24 puanla lider tamamlayan Karadeniz temsilcisi, 2022-2023 sezonunu 18 puanla 6. sırada, 2023-2024 sezonunu ise 16 puanla yine 6. sırada kapatmıştı. Ancak bu sezon elde ettiği 12 puanla söz konusu dönemdeki en düşük performansını sergiledi. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda da 10 maç sonucunda 12 puanla 14. sırada yer almıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Hastaneye Saldıran 9 Kişi Gözaltında”

Ankara'daki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla tartışan 9 hasta yakını, müdahale eden polis ve güvenlik görevlilerine saldırarak gözaltına alındı.
Ekonomi

Asgari Ücret ve Emeklilik Sistemi Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir televizyon programında çalışma hayatı üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.