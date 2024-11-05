“Trabzonspor’un Korkunç Performansı!”

Ligde 11. hafta itibarıyla oynadığı 10 mücadelede; 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 12 puan toplayarak ligde 11. sırada yer buldu. Bu sonuçlarla birlikte, lider Galatasaray’ın 16 puan gerisinde kaldı. Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 10. haftayı 24 puanla lider tamamlayan Karadeniz temsilcisi, 2022-2023 sezonunu 18 puanla 6. sırada, 2023-2024 sezonunu ise 16 puanla yine 6. sırada kapatmıştı. Ancak bu sezon elde ettiği 12 puanla söz konusu dönemdeki en düşük performansını sergiledi. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda da 10 maç sonucunda 12 puanla 14. sırada yer almıştı.