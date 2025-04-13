“Trabzonspor, Zubkov İle Fırtına Gibi!”

MAÇIN HİKAYESİ: ZUBKOV’UN ALTIN DAKİKALARI

Trabzonspor, maça adeta bir fırtına gibi başlıyor! 15. dakikada sağ kanattan Pedro Malheiro’nun yerden ortasında Zubkov, yakın mesafeden topu kaleci Ivo Grbic’in sağından filelere yolluyor: 1-0! Papara Park’ta tribünler coşarken, bordo-mavililer hız kesmiyor. 21. dakikada bu kez sol kanattan Mustafa Eskihellaç’ın pasıyla topla buluşan Zubkov, gelişine attığı şık vuruşla Grbic’i bir kez daha avlıyor: 2-0! İlk yarı, Trabzonspor’un bu erken golleriyle 2-0 sona eriyor.

MAÇIN KIRILMA ANI: RİZESPOR’UN 10 KİŞİ KALMASI

İkinci yarıda Rizespor biraz kıpırdansa da, etkili olamıyor. 58. dakikada Zubkov’un ortasında Simon Banza kafayla ağları buluyor, ama VAR incelemesi sonrası ofsayt kararıyla gol iptal ediliyor. Maçın kırılma anı ise 77. dakikada geliyor: Rizespor’dan Dal Varesanovic, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakıyor. Bu andan sonra Trabzonspor, oyunu rölantiye alarak skoru koruyor ve 2-0’lık galibiyeti hanesine yazdırıyor.

ZUBKOV’UN DERBİ ŞOVU: ALTIN DAKİKALAR

Oleksandr Zubkov, derbinin tartışmasız kahramanı oluyor! 15 ve 21. dakikadaki golleriyle maçı koparan Ukraynalı yıldız, Süper Lig’deki gol sayısını 4’e, asistini 1’e çıkarıyor.