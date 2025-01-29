Trabzonspor Zubkov Transferinde Anlaşmaya Vardı

TRANSFER HAMLESİ UKRAYNA’DAN

Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandıracak adımlar atarak rotasını Ukrayna’ya çevirdi. 2024-25 ara transfer döneminin ilk hamlesini Shakhtar Donetsk’in genç futbolcusu Dnylo Sikan ile gerçekleştiren bordo-mavililerin, aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de önemli ölçüde anlaşma sağladığı bildiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA MAÇ SONRASI GELECEK

28 yaşında ve 1.82 boyundaki tecrübeli futbolcunun transferinin, Shakhtar Donetsk’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile karşılaşacağı maç sonrası resmi olarak duyurulması bekleniyor. Zubkov, bu sezon takımı ile 19 maçta görev aldı. Bu maçların 16’sında ilk 11’de yer alan futbolcu, 5 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

OLEKSANDR ZUBKOV’UN PERFORMANSI

Başarılı oyuncu, çıktığı maçlarda toplamda 7 gol ve 4 asist yaparak dikkat çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 gol ve 1 asist ile başarılı bir performans sergiledi. Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlenen Zubkov’un kulübü Shakhtar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek.