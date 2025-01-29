Trabzonspor Zubkov Transferini Tamamladı

TRABZONSPOR’UN UKRAYNA HAMLESİ

Trabzonspor, transfer çalışmalarında rotasını Ukrayna’ya çevirmiş durumda. 2024-25 ara transfer döneminde ilk adımını Shakhtar Donetsk’in genç futbolcusu Dnylo Sikan ile atan bordo-mavililerin, bu kulüpten sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğreniliyor.

TRANSFER AÇIKLAMASININ ZAMANI

1,82 boyunda ve 28 yaşında olan deneyimli futbolcunun transferinin, Shakhtar Donetsk’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile yapacağı maçtan sonra resmi olarak duyurulması bekleniyor. Shakhtar Donetsk’in Ukraynalı milli futbolcusu, bu sezon toplamda 19 maçta görev aldı. Zubkov, bu karşılaşmalardan 16’sında ilk 11’de yer aldı ve 5 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

ZUBKOV’UN PERFORMANSI

28 yaşındaki başarılı oyuncu, oynadığı maçlarda 7 gol ve 4 asist gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Zubkov, toplamda 2 gol ve 1 asis kaydetti. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan futbolcunun, kulübü Shakhtar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.