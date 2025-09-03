Trabzonsporlu Taraftar, Uğurcan Adını Değiştirdi

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN İLGİNÇ TEPKİ

Trabzonsporlu bir taraftar, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrasında oğluna verdiği “Uğurcan” adını değiştirmek için hukuki yola başvurdu. Uğurcan Çakır, Trabzonspor’un altyapısından yetişip uzun süre kaptanlık yapmış bir futbolcu olarak bordo-mavili camiada önemli bir yere sahip. Ancak futbolcunun Galatasaray’a geçişi, taraftarlar arasında büyük bir rahatsızlık oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sözcü’nün haberine göre, bir Trabzonspor destekçisi, oğluna verdiği “Uğurcan” isminden rahatsız olduğu için mahkemeye başvurdu. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer anlaşması, Trabzon’da gündem yaratarak bir video paylaşımına neden oldu. Bu videoda, bir grup taraftar, otobüs durağında bulunan Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek protesto etti.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Birçok Trabzonspor taraftarı, kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet etti ve Uğurcan Çakır hakkında sert eleştirilerde bulundu. Bu türlü protesto ve tepkiler, futbol dünyasında transfer süreçlerinin kulüpler üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.