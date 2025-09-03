Trabzonsporlu Taraftar, Uğurcan Adını Değiştirdi

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİNE TEPKİLER

Trabzonspor taraftarının gösterdiği tepkiler, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası giderek arttı. Altyapısından yetişip uzun süre takım kaptanlığı yapmış olan Uğurcan Çakır, bordo-mavili bir camiada önemli bir yere sahipti. Ancak bu transfer, bazı taraftarlar için kabul edilemez hale geldi.

TRABZONSPORLU TARAFTARDAN MAHKEME BAŞVURUSU

Bir Trabzonspor taraftarı, oğluna verdiği “Uğurcan” ismini değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu. Sözcü’nün aktardığına göre, bu durum Trabzon’da yankı buldu. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a imza atması üzerine sosyal medyada yayılan bir video, taraftarların tepkilerini gösterdi.

YANGINLI TEPKİLER VE SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ

Tepkilerin boşuna olmadığı, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini ortaya koymalarıyla görüldü. Aynı zamanda birçok taraftar Başkan Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet ederken Uğurcan Çakır’a yönelik eleştirilerin de artması dikkat çekti.