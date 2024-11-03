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Spor

Trabzonsporlulardan Fenerbahçe Maçı Tepkileri!

trabzonsporlulardan-fenerbahce-maci-tepkileri

TRABZONSPOR’UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybeden Trabzonspor’da, oyuncular Okay Yokuşlu ve Simon Banza karşılaşmanın ardından konuştu. Banza, durum hakkında görüşlerini dile getirerek, “Aslında Okay’ın attığı gol… İzledik. Faul yok. Gol net bir gol. İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık.” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİ İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Simon Banza, bu güzide şehir için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtirken, “Pes edemeyiz. Bırakamayız. Bu şehir için mücadele devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Trabzonspor’un oyuncuları, yaşanan hayal kırıklığına rağmen, takımlarının performansını ve mücadele ruhunu sürdürme kararlılığını vurguladı.

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