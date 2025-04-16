Trafik Cezaları Artırılacak, Düzenleme Var

ANALİZ VE HAZIRLIK

Verilen metin, Türkiye’deki trafik cezalarıyla ilgili hazırlanmakta olan bir kanun teklifine dair bilgiler sunuyor. Metinde AK Parti milletvekillerinin, trafik kurallarına uymayanlar için ceza sınırlarını artırmayı hedefledikleri ifade ediliyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme ve dönüş kurallarına uymayan davranışların cezalarının yeniden yapılandırılması planlanıyor. Detaylı ceza miktarları da veriliyor, bu durum okuyucunun anlama kapasitesini artırıyor.

Bu bilgileri gözeterek ve belirttiğin koşullara uyarak yeniden yazıyorum.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÜZENLEME

Alınan bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, trafik kurallarına uymayanlara uygulanacak idari para cezalarının alt ve üst sınırlarını artırmayı amaçlayan bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklif doğrultusunda, aşırı hız yapan, kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren, hatalı şerit değiştiren ve dönüş kurallarına uymayan sürücülere kesilecek idari para cezaları yükseltilecek.

Şu anda hız sınırını aşan sürücülere 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında ceza uygulanıyor. Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlar 2 bin 167 lira ceza alıyor, dönüş ve geçme kurallarına uymayanlar ise 993 lira ceza ile karşılaşıyor.