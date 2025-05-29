Trafik Cezaları Arttı, İhlal Etme!

YENİ DÜZENLEME İLE CEZALAR ARTIYOR

TBMM Adalet Komisyonu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini onayladı. Bu düzenleme, trafikteki disiplini artırmayı hedefliyor. Plakasız araç kullanmak, sahte plaka kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi ihlallere uygulanacak cezalarda ciddi artış sağlanıyor.

PLAkasIZ VE SAHTE PLAKALARIN CEZASI

Yeni kurallara göre plakasız araç kullananlar 46 bin TL, sahte plaka kullananlar ise 140 bin TL ceza ödeyecek. Eğer bu ihlaller bir yıl içinde tekrar edilirse, ceza 280 bin TL’ye çıkacak. Ayrıca bu durumlarda araçlar 60 gün trafikten men edilecek ve sürücü belgeleri geri alınacak.

TESCİLSİZ ARAÇLARA BÜYÜK CEZA

Tescil belgesi olmadan trafiğe çıkanlara 46 bin TL ceza uygulanacak. Hurda araçları kullanmak da aynı şekilde cezalandırılacak. Bu tür araçlar trafikte kullanılamayacak ve vergi sistemine bildirilecek.

EHLIYETSIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Yeni yasaya göre ehliyetsiz olarak araç kullananlara 40 bin TL ceza kesilecekken, mahkeme kararıyla ehliyeti iptal edilen bireylere 200 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca bu kişilere karşı adli işlem başlatılacak ve sürücü belgesi cezalar tamamen tahsil edildikten sonra geri verilecek.

ALKOL VE UYUŞTURUCU İHLALLERİNE SIFIR TOLERANS

0,50 promilin üzerinde alkol ile araç kullanmanın cezası 25 bin TL olacak. Bu ihlal ikinci kez gerçekleşirse ceza 50 bin TL, üçüncü ve daha sonraki ihlallerde ise 150 bin TL olacak. Uyuşturucu madde kullanan sürücülerin, doğrudan 150 bin TL ceza alması ve ehliyetlerinin iptal edilmesi sağlanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI

Kırmızı ışık ihlali ilk seferde 5 bin TL, ikinci seferde 10 bin, üçüncü seferde ise 15 bin TL olarak artacak. Dördüncü ihlalde 20 bin, beşinci ihlalde 30 bin, altıncı ihlalde ise ceza 80 bin TL’ye kadar çıkacak. Üçüncü ihlalde ehliyet 30 gün, altıncı ihlalde ise iptal edilecek.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE AÇIKLARI

Takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan sürücülere 75 bin TL, taksimetre bulundurmayan taksicilere ise 46 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca cihaz ayarlarının yapılmaması veya kayıtların saklanmaması durumunda ek olarak 3 bin ile 20 bin TL arasında ceza verilecek.

AGRESİF SÜRÜŞ DAVRANIŞLARI CEZALANDIRILACAK

Trafikte agresif davranışlar sergileyen sürücülere, araçla takip veya konvoyla yolu kapatma durumlarında 90 bin TL ceza uygulanacak. Saldırı amaçlı takip veya aracın içinden inme gibi davranışlarda ise ceza 180 bin TL’ye kadar çıkacak ve ehliyet 60 gün süreyle alınacak.

TESCİLSİZ ARAÇLARDA SIKI DENETİM

Tescil işlemleri, vefat, satış ve araç değişikliklerinde daha sıkı denetim altına alınacak. Bu işlemlerin süresi içinde yapılmaması halinde cezalar 3 bin TL’ye kadar ulaşacak. Plakası okunamayan veya değiştirilen araçlar için 140 bin ila 280 bin TL arasında ceza uygulanacak.

KAZA YERİNDEN KAÇMA CEZALARI

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl süreyle ehliyet iptali uygulanacak.