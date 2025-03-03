Trafik Cezalarında Ağır Yaptırımlar Geliyor

YENİ DÜZENLEME İLE TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Adalet Bakanlığı ve AK Parti, trafik cezalarını caydırıcı bir seviyeye yükseltmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yapma kararı aldı. Yeni yargı paketi kapsamında, trafik suçlarına yönelik cezalarda önemli artışlar gözlemleniyor. Özellikle alkollü araç kullanma gibi hayati tehlike yaratan suçlara hapis cezası uygulanması gündeme geliyor. Edinilen bilgilere göre, Meclis gündemine gelecek olan yeni yargı paketi, ceza infaz sistemindeki değişikliklerin yanı sıra, trafik suçlarına dair de önemli yaptırımlar içeriyor. Caydırıcılığını yitiren trafik cezaları, bu yeni düzenlemeyle yeniden gözden geçiriliyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemenin öne çıkan maddelerinden biri, alkollü araç kullanma cezalarının ağırlaştırılması oluyor. Alkollü araç kullananlar için hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Bu değişiklik ile alkollü araç kullanan sürücüler için “yatarı olan hapis cezası” uygulaması başlayacak. Hapis cezasının üst sınırı ise 2 yıl olarak korunacak. Eğer yeni düzenleme yasalaşırsa, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalabilecek. Ayrıca, alkollü araç kullanma cezası da önemli ölçüde artırılıyor. Mevcut durumda 9 bin 267 lira olan para cezası, yeni düzenlemeyle 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi ise 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

UYGULANACAK DİĞER CEZALAR

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da benzer şekilde artırılacak. Şu an 47 bin 842 lira olan ceza, 100 bin liraya yükselecek. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananların ehliyetini geri alma süresi mevcut uygulamada olduğu gibi 5 yıl olarak devam edecek. Ayrıca, trafikte tehlike yaratan drift ve makas gibi hareketlere de ağır cezalar gelecek. Drift atan sürücülere verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya çıkarılacakken, ehliyete el koyma süresi 60 günden 1 yıla yükselecek. “Makas atma” adı verilen tehlikeli şerit değiştirme ve araç sollama hareketinin cezası ise 9 bin 267 liradan 50 bin liraya ulaşacak ve bu suçu işleyenlerin ehliyetleri 1 yıl süreyle geri alınacak.

EHLIYETSIZ ARAÇ KULLANIMINA CİDDİ CEZA

Yeni yargı paketi, alkol ve uyuşturucu kullanma cezalarının yanında ehliyetsiz araç kullanmanın cezasını da artıracak. Bu ceza, 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkacak. Ayrıca, hayati önem taşıyan ambulans, polis ve itfaiye gibi araçlara yolu vermeyen sürücüler için uygulanan cezanın da 993 liradan 20 bin liraya çıkarılması hedefleniyor. Bu düzenlemeler, trafikte güvenliği artırmayı ve sürücülerin sorumluluğunu arttırmayı amaçlıyor.