Trafik Cezalarında Yeni Düzenlemeler Ve Artan Miktarlar

Trafik Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte kırmızı ışık ihlali, drift ve makas atma gibi davranışlar ile alkollü veya ehliyetsiz araç kullanma gibi durumlar için kesilecek cezalar artırıldı. Trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, dün TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı.

MERAK EDİLEN YENİ CEZALAR

Yerleşim alanlarında hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşmanın cezası 2 bin lira olarak belirlenirken, bu rakam 11-15 kilometre/saat aşımında 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat için 6 bin lira ve 66 kilometre/saatten fazlası için 30 bin lira idari para cezasına kadar çıkıyor. Ayrıca, sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin lira, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananlara ise 25 bin lira ceza kesilecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira cezai işlem uygulanacak. Trafikte saldırma amacıyla başka bir aracı takip eden sürücüler için de 180 bin lira ceza ve 60 günlük sürücü belgesi geri alma süresi uygulanacak.

YENİ HIZ SINIRLARI VE CEZALARI

Yeni düzenlemelerle hız sınırlarını aşmanın cezası yine titizlikle belirlenmiş. Yerleşim yerlerinde 6-10 kilometre/saat aşımında 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşımında 4 bin lira ve 66 kilometre/saat ve üstü aşımda ise 30 bin lira ceza uygulanacak. Aynı şekilde, yerleşim yeri dışında da benzer bir sistem tutularak, hız sınırını aşanlar için 30 bin lira ceza kesilebilecek. Hız ihlali yapan kişilerin sürücü belgeleri, belirli limitler dahilinde geçici süreyle geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMINA YENİ CEZALAR

Motorlu araçları ehliyetsiz kullanan sürücüler, 40 bin lira idari para cezası ile karşılaşacak. Ayrıca, sürücü belgesi geçici olarak geri alınmasına rağmen aracı kullananlar için ceza 200 bin liraya kadar yükselecek. İptal edilen sürücü belgeleriyle araç kullananlar da aynı şekilde 200 bin lira ceza alacak. Ayrıca, aracın işletmecisi de 40 bin lira ceza ile karşılaşabilir.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE CEZALARI

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, ilk seferde 1000 lira, bir yıl içinde ikinci kez ihlal yapmaları durumunda 10 bin lira, üçüncü kez ihlal ederlerse 15 bin lira ve dördüncü ihlal için 20 bin lira ceza ödeyecek. Altıncı kez yaptıkları ihlal içinse 80 bin lira idari para cezası uygulanacak.

TRAFİKTE “MAKAS” VE “DRİFT” ATMANIN BEDELİ

Trafiği tehlikeye atan veya aksatan davranışlar sergileyen sürücülere 90 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilir. Bunun yanı sıra, araçlarını yerleşim yeri dışında ani bir şekilde yön değiştirenler için 140 bin lira ceza söz konusu olacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA YENİ CEZALAR

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlar için ceza 700 liradan 25 bin liraya yükseltilmiştir. Tekrar eden ihlallerde 50 bin lira ve daha fazla ceza uygulanacak. Uyuşturucu kullanımı ve ölçüm yaptırmayanlar da 150 bin lira ceza alacaklar.

SALDIRI AMACILI TAKİP VE CEZALARI

Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden sürücülere 180 bin lira ceza uygulanmakta. Bu sürücülerin belgeleri 60 gün boyunca geri alındıktan sonra psikoteknik değerlendirme sonrasında iade edilecektir.

AMBULANS VE İTFAİYE ARAÇLARINA YOL VERMEMEK

Ambulans, itfaiye veya acil yardım araçlarına yol vermeyenlerin 46 bin lira ceza alması ve sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınması öngörülmektedir.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANIMI CEZASI

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücülere 5 bin lira ceza kesilecek. Yine, yıl içinde aynı ihlali tekrar edenler için ceza miktarları artış gösterecek.

ÖLÜMLÜ VEYA YARALANMALI KAZALARDA YERİ TERK ETME CEZALARI

Kazalarda izinsiz olarak olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, sürücü belgeleri 2 yıllığına geri alınacak.

DUR İKAZINA UYMAYANLAR

Polisin dur ikazına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza kesilecek. Bu durumun tekrarı halinde sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 60 gün men edilecek.