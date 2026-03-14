Trafik Düzenlemesinde Ekran Yasağına Dikkat Edin

TBMM’de onaylanan yeni trafik düzenlemesi, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu durum araç sahipleri arasında ciddi bir bilgi kargaşasına yol açtı. Özellikle APP plaka ve modifiye ekipmanlarına getirilen kısıtlamalar sonrası, multimedya ekranlarının tamamen yasaklandığına dair bir algı oluştu. Ceza endişesi yaşayan pek çok sürücü, araçlarındaki sistemleri söktürmek için sanayiye yöneldi. Bununla birlikte sektör temsilcileri, her ekranın yasak kapsamına girmediğini vurgulayarak, araç sahiplerini bilgilendirdi.

YASAK KAPSAMINA GİREN EKRANLAR

Düzenlemenin ana amaçlarından biri sürüş güvenliğini artırmak ve sürücünün görüş alanını sınırlamamak. Bu çerçevede 1 Nisan tarihinden itibaren ceza uygulanacak sistemler arasında şunlar yer alıyor: Görüşü Engelleyen ekranlar, yani torpido üzerine sonradan eklenen ve sürücünün ön camını kapatan her türlü ekran. Ayrıca, çakmak girişine takılarak kullanılan ve araç konsoluyla bütünleşik olmayan taşınabilir multimedya cihazları da yasak kapsamına giriyor.

ORİJİNAL TASARIMLAR MUAF

Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalara göre; aracın orijinal teyp yuvasına monte edilen, konsolla bütünleşik ve sürüş güvenliğini tehdit etmeyen ekranlar yasak devre dışı bırakılıyor. Aracınızdaki ekran orijinal boyutlarda ise ve görüşünüzü engellemiyorsa, söküm işlemi yapma zorunluluğunuz bulunmuyor.

CEZALAR VE TRAFİKTEN MEN RİSKİ

Düzenlemelere uymayan ve yönetmelik dışı aksesuar kullanan sürücüler, çeşitli yaptırımlarla karşılaşacak. 1 Nisan’dan itibaren yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı ekran kullananlara 21 bin TL idari para cezası kesilecek. Kural ihlali yapan araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına araçlarındaki aksesuarların “görüş alanını kısıtlayıp kısıtlamadığına” dikkat etmelerini hatırlatıyor.