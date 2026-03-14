Trafik Kanunu ile Söküm Kuyruğu Uzadı

Yeni Trafik Kanunu ile birlikte, araçlara sonradan eklenen yüksek sesli müzik sistemleri ve görüntü sistemleri için yasaklama getirildi. Bu düzenleme çerçevesinde sürücülere, bu sistemleri kaldırmaları amacıyla 1 Nisan’a kadar süre verildi. Edinilen bilgilere göre, ceza uygulanmadan önce sistemlerini çıkartmayı hedefleyen sürücüler, özellikle büyük şehirlerde oto aksesuar ve ses sistemi atölyelerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde, işletmeler son zamanlarda artan söküm talepleri ile karşı karşıya kaldı.

YENİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE HAREKETLİLİK ARTMIŞTI

Modifiye ses sistemleri daha önce araçlarına taktıran sürücüler, yeni yasak nedeniyle alternatif çözümler aramaya başladı. Bazı araç sahipleri ses sistemlerini tamamen sökmeyi tercih ederken, bazıları ise fabrikadan çıkan orijinal hoparlör ve ekipmanları geri taktırmaya yöneldi. Bazı sürücüler ise mevcut ses ekipmanlarını araçların hoparlör yuvalarına gizleyerek kullanmaya devam etme çabasına girdi.

MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇLARINA YANIT VERİLİYOR

İstanbul Bahçelievler’de oto aksesuar ve ses sistemi montajı gerçekleştiren bir uzman, sektörde meydana gelen yoğunluğu şu şekilde ifade etti: “Eskiden sistem taktıran birçok müşterimiz şimdi söküm için sıraya girdi. Bir kısmı orijinal hoparlörlerini geri taktırırken bazıları ise hoparlör yuvalarına özel montaj yaparak ses sistemlerini gizlemeyi tercih ediyor. Biz de müşterilerimize yasal sınırlar içinde kalmaları ve istedikleri performansı alabilmeleri için çözümler sunuyoruz. Bu süreç, sektördeki iş hacmini artırdı ve iş yapış biçimimizi değiştirdi. Yüz binlerce kişi bu sektörden geçimini sağlıyor. Pazar oldukça büyük.” Bununla birlikte, yeni yasak yalnızca ses sistemlerini etkilemiyor. Araçlarda sıkça yapılan bazı modifikasyon işlemleri de cezai yaptırıma tabi tutulacak. Jant değişiklikleri, süspansiyon modifikasyonları ile araç yükseklik artırmaları, tavan veya kapı eklemeleri, far ve stop gruplarının değiştirilmesi, egzoz modifikasyonları ve araç gövdesinde yapılan görsel değişiklikler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

TRAŞİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Yetkililer, araçlarda uygulanan bu tür modifikasyonların trafik güvenliği, çevre ve gürültü standartları açısından risk oluşturabileceğine vurgu yapıyor. Bu sebeple sürücülerden, 1 Nisan’a kadar araçlarındaki uygunsuz sistemleri kaldırmaları ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri bekleniyor.