Trafik Kanunu ile Yeni Ses Sistemleri Yasağı Başlıyor

Yeni Trafik Kanunu ile birlikte araçlarda sonradan eklenen görüntü ve yüksek sesli müzik sistemlerine yönelik yasak getirildi. Bu düzenleme çerçevesinde sürücülere, bu sistemleri kaldırmaları için 1 Nisan’a kadar süre tanınması sağlandı.

YASAKLAR DOLAYISIYLA YOĞUNLUK ARTIYOR

Söz konusu yasak kapsamında, ceza uygulanmadan önce sistemlerini kaldırmak isteyen araç sahipleri özellikle büyük şehirlerde oto aksesuar ve ses sistemi atölyelerine akın ediyor. İstanbul, başta olmak üzere birçok şehirde işletmeler, son haftalarda artan söküm talepleriyle yoğun bir şekilde karşı karşıya kalıyor.

YENİ ÇÖZÜMLER VE ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI

Daha önce araçlarına ses sistemleri taktıran sürücüler, yeni düzenleme dolayısıyla alternatif çözümler aramaya başladı. Bazı sürücüler ses sistemlerini tamamen söktürürken, diğerleri araçlarının fabrikadan çıkan orijinal hoparlör ve ekipmanlarını yeniden taktırmayı tercih ediyor. Bunun yanında, bazı sürücüler mevcut ses ekipmanlarını araçlarının hoparlör yuvalarına gizleyerek kullanmaya devam etmeye çalışıyor.

İstanbul Bahçelievler’de oto aksesuar ve ses sistemi montajı yapan bir işletmenin sahibi, sektördeki yoğunluğu şu sözlerle ifade ediyor: “Eskiden sistem taktıran birçok müşterimiz şimdi söküm için sıraya girdi. Bazıları orijinal hoparlörlerini geri taktırırken bazıları, hoparlör yuvalarına özel montaj yaparak ses sistemlerini saklıyor. Biz de müşterilerimize hem yasal sınırlar içinde kalmaları hem de istedikleri performansı alabilmeleri için çözümler sunuyoruz. Bu süreç hem sektörde iş hacmini artırdı hem de iş yapış biçimimizi değiştirmemize sebep oldu. Yüzbinlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor. Pazar çok büyük.”

MODİFİKASYONLAR DA YASAK KAPSAMINDA

Yeni düzenleme sadece ses sistemlerini değil, aynı zamanda araçlarda sıkça yapılan bazı modifiye işlemlerini de kapsamına alıyor. Jant değişiklikleri, araç yüksekliğini artıran süspansiyon modifikasyonları, eklemeler, far ve stop gruplarının değiştirilmesi, egzoz sistemi modifikasyonları ve görsel değişiklikler yasaklar arasında yer alıyor. Yetkililer, söz konusu modifikasyonların trafik güvenliği, çevre ve gürültü kuralları açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, sürücülerin 1 Nisan’a kadar araçlarındaki uygunsuz sistemleri kaldırmaları ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerektiğini ifade ediyor.