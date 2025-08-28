Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Trafik Kazası İhbarı Üzerine Bölgeye Ekip Gönderildi

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara yönünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Ekip, yaptığı inceleme sonucunda, aracın bariyere sürterek durduğunu ve başka bir yerinde hasar olmadığını belirledi. Araçta bulunan 2 kişi bilinci kapalı halde tespit edildi.

İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı, Hayatını Kaybetti

Kimlikleri belirlenen bu iki kişiden sürücü A.A. (27) ve yanındaki S.A. (26), hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Polis, olay yerindeki araçta yaptığı aramada, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç bulundu. Kaza ve ölüm nedeninin araştırılmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.