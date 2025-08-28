Gündem

Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

trafik-kazasinda-iki-kisi-hayatini-kaybetti

Trafik Kazası İhbarı Üzerine Bölgeye Ekip Gönderildi

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara yönünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Ekip, yaptığı inceleme sonucunda, aracın bariyere sürterek durduğunu ve başka bir yerinde hasar olmadığını belirledi. Araçta bulunan 2 kişi bilinci kapalı halde tespit edildi.

İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı, Hayatını Kaybetti

Kimlikleri belirlenen bu iki kişiden sürücü A.A. (27) ve yanındaki S.A. (26), hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Polis, olay yerindeki araçta yaptığı aramada, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç bulundu. Kaza ve ölüm nedeninin araştırılmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sınır Kapılarında Yoğun Kuyruklar Var

Türkiye'de tatil yapan gurbetçiler, Avrupa'ya dönüş yolculuğunda zorluk yaşıyor. Kapıkule ve diğer Trakya sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Manşet

Süper Lig’de Hakemler Açıklandı

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Maçların yönetimi için atamalar yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.