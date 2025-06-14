Trafik Mucizeyi Kurtardı: Uçak Düşmeden Kaçtı

KURTULAN YOLCU MUCİZEYİ ANLATIYOR

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde yer alan Ahmedabad kentinden kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağını 10 dakika farkla kaçıran bir yolcu, kazadan “mucizevi” biçimde kurtuldu. BBC’ye açıklamada bulunan Bhoomi Chauhan, Ahmedabad Havalimanı’na ulaşmak için yola çıktıklarını fakat yoğun trafik nedeniyle uçağı yakalayamadıklarını ifade etti. İngiltere’nin Bristol kentinde ikamet eden ve eşiyle Hindistan’ı ziyaret eden Chauhan, dönüş tecrübesi ile ilgili “Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım, ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık.” şeklinde konuştu.

UÇAĞIN DÜŞMESİ VE KURTULUŞ

Havalimanı dışında çay içmek için mola verdikleri esnada seyahat acentesiyle bilet iadesi hakkında görüşürken uçağın düştüğünü öğrendiğini belirten Chauhan, “Bu kesinlikle bir mucize. Hala inanamıyorum. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim.” dedi.

KAZA VE OLAYA İLİŞKİN DETAYLAR

Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan hemen sonra düştü. Air India hava yolları, “Air India 171” uçağında 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu, yolculardan 169’unun Hindistan, 53’ünün İngiltere, 1’inin Kanada ve 7’sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı. Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu doğruladı. Öte yandan, uçağın düşüş nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı; Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.