Trafik Sigortası Fiyatları 5 Yılda 10 Kat Arttı

Trafik poliçe fiyatları son beş yıl içinde tam on kat arttı. En düşük poliçe fiyatı günümüzde 8 bin liradan başlayıp 45 bin liraya kadar çıkabiliyor; ticari araçlar için ise durum çok daha yüksek. Bu duruma karşı vatandaşlar, araçlarını en az riskli aile bireylerinin üzerine alarak poliçe fiyatlarını düşürmeyi tercih ediyor. Sürekli zamlanan trafik sigorta fiyatlarına dair Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre, sigortacılar maliyet artışlarını ve kazaların çoğalmasını bahane ediyor. Bazı araçların kasko poliçe ücretleri zaman zaman trafik poliçe fiyatlarının altında kalabiliyor. Binek bir otomobilin ortalama trafik poliçe ücreti 8 bin liradan başlarken, riskli sürücü olanlarda bu rakam 45 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bugünkü ortalama fiyat 15-18 bin TL arası değişiyor. 2020 yılında ise fiyatlar 400-600 lira seviyesinden başlayıp, 2 bin liraya kadar çıkıyordu. Yani binek otomobiller için trafik poliçesi fiyatları son beş yılda on katından fazla zam görmüş oldu.

FİYATLARIN DAHA YÜKSEK OLDUĞU DURUMLAR

Güncel trafik poliçesi fiyatları ise hafif ticari araçlarda 15 bin TL ila 60 bin TL, minibüslerde 20 bin ila 50 bin TL, otobüslerde 50 bin ile 270 bin TL, kamyonlarda 25 bin TL ile 100 bin TL, ticari taksilerde ise 115 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu yüksek fiyatlar karşısında pek çok sürücü poliçe yaptırmaktan kaçınıyor; ya araçlarını kullanmıyor ya da poliçesiz olarak yola çıkmayı tercih ediyor. Alternatif yollar arayarak fiyatları düşürmeye çalışıyorlar.

RİSKSİZ ŞAHIS ÜZERİNE POLİÇE YAPTIRIYORLAR

Fiyatların sürekli artışı, sürücüleri farklı çözümler aramaya yönlendiriyor. İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, bu konuda önemli bilgiler paylaştı. Caymaz, “Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almayı düşünenler sigorta fiyatlarını kontrol ediyor. Araç almadan önce aile bireylerinden 3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını bize gönderip fiyat alıyorlar. En risksiz kişi kimse aracı onun üstüne alıp fiyatı düşürüyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler mevcut. Ticari araçlardaysa bu tasarruf 150-200 bin liraya kadar çıkıyor. Poliçeler her sene yenilendiği için, bu rakamlar aile bütçelerinde ciddi bir durum haline gelmiş durumda.”

SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Trafik poliçelerine yapılan zamlar sonucunda sigortasız araç sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Sigorta acente yetkilileri, “Sigorta şirketleri, trafik poliçelerinden sürekli zarar ediyor. Diğer poliçelerden bu zararı kapatmak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle fiyatlara zam yapılıyor. Bazı araçların kaskosu, trafik poliçesinden daha ucuz çıkabiliyor. Bu yüzden trafik poliçesi yaptıranların sayısında azalma mevcut. Aracını daha az kullanan, genellikle mahalle içinde pazara veya markete gidenlerin sayısı artış gösteriyor. Ancak bu durum oldukça riskli; bir yıl sigortasız dolaşmanın cezası da var. Poliçelerini taksitlerle ödeyerek yaptırmak isteyenler de var; bu kişiler kredi kartı bulunmadığında güvendikleri şahıslara elden taksit bile yapabiliyor.”

KASKO FİYATLARI TRAFİK POLİCESİNİ GEÇTİ

2020 yılında kasko poliçe fiyatı trafik sigortası fiyatının beş katı kadar daha pahalıydı. Bugün ise ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası poliçe ücreti 10-15 bin liraya kadar çıkmış durumda. Hasar durumlarında bu rakam üç katına kadar yükselebiliyor. Öte yandan aracın modeline ve tipine bağlı olarak günümüzde bir otomobile 20-25 bin lira arası kasko yaptırmak mümkün.