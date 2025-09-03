Trafik Sigortası Fiyatları Artıyor Rakamlarla

SON 5 YILDA TRAFİK POLİÇE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Son 5 yılda trafik poliçe fiyatları tam 10 kat birden artış gösterdi. Bugün en düşük poliçe fiyatı 8 bin lira seviyesinden başlayıp, 45 bin liraya kadar yükselebilirken, ticari araçlar için bu rakamlar çok daha fazla olabiliyor. Vatandaşlar, poliçe fiyatlarını düşürmek için araçlarını en risksiz aile bireyinin üzerine alarak çözüm bulmaya çalışıyor.

SÜREKLİ ARTTIĞI GÖZLEMLENİYOR

Bugün trafik sigorta fiyatlarında sürekli bir zam yapılmakta. Sigortacılar, artan maliyetler ve kazaların çoğalmasını bu fiyat artışının gerekçesi olarak gösteriyor. Öyle ki, bazı araçların kasko poliçe maliyetlerinin trafik poliçe fiyatlarının altında kaldığı gözlemleniyor. Ortalama bir binek otomobilin trafik poliçe ücreti 8 bin liradan başlayarak, risk durumuna bağlı olarak 45 bin liraya kadar çıkıyor. 2020 yılında ise bunlar 400-600 lira civarında başlayıp, 2 bin liraya kadar yükseliyordu. Bu durumda binek bir otomobilin trafik poliçesine, 5 yıl içerisinde 10 katın üzerinde zam gelmiş oldu.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ARANIYOR

Güncel trafik poliçe fiyatlarına bakıldığında; hafif ticari araçlar için fiyatlar 15 binTL ila 60 bin TL arasında, minibüsler için 20 bin TL ila 50 bin TL, otobüsler için 50 bin TL ila 270 bin TL, kamyonlar için 25 bin TL ile 100 bin TL ve ticari taksiler içinse 115 bin TL’ye kadar yükseldiği görülüyor. Bu yüksek fiyatlar sürücüleri poliçe yaptırmaktan kaçınmaya itiyor. Birçok sürücü ya araçlarını kullanmıyor ya da poliçesiz olarak yola çıkıyor.

RAKAMLAR AİLE BÜTÇESİ İÇİN KİTABILECEK DURUMDA

İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, konuya dair ilginç bilgiler paylaştı. “Poliçe fiyatları arttıkça, ikinci el araç almayı planlayanlar sigorta fiyatlarını da göz önünde bulunduruyor” diyen Caymaz, “İnsanlar, araç almadan önce aile bireylerinden 3-4 kişiye ait T.C. kimlik numarası ile fiyat alıyor. En risksiz olan kişi üzerine alıyor ki böylece poliçe fiyatını düşürebiliyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler olduğu kadar, ticari araçlarda bu tasarruf oranı 150-200 bin lira gibi rakamlara ulaşabiliyor. Poliçelerin her yıl yenilendiği için bu miktarlar bütçeler için önem taşıyor” dedi.

SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI ARTMAKTADIR

Sigorta poliçelerine gelen zamlarla beraber sigortasız araç sayısında belirgin bir artış yaşandığı gözlemleniyor. Sigorta acente yetkilileri, trafik poliçelerinden sürekli bir zarar elde edildiğini ifade ediyor. Sigorta şirketleri, diğer poliçelerden bu zararı telafi etmenin pek mümkün olmadığını belirtiyor. Böylece fiyatların tekrar artması gündeme geliyor. Araçlarını nadir kullananların sayısı artmakta ve bu durum ise önemli bir risk oluşturuyor.

KASKO FİYATINI GEÇMİŞ DURUMDA

2020 yılında, kasko poliçe fiyatının trafik sigortası fiyatının beş katı kadar daha pahalı olduğu belirtiliyor. Günümüzde ortalama binek otomobilin trafik sigortası poliçe ücreti 10-15 bin lira seviyesine ulaşabiliyor. Hasar durumlarında ise bu rakam üç katına kadar çıkabiliyor. Ancak aracın modeline ve tipine bağlı olarak günümüzde bir otomobile 20-25 bin lira arasında kasko yaptırmanın mümkün olduğu görülüyor.