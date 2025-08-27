Trafik Sorunu Çözülüyor: 18 Dakika!

TRAFİK SORUNU TARİHE KARIŞIYOR

Mersin’de yıllardır tatilcilerin ve yerel halkın sıkıntı duyduğu trafik sorunu sona eriyor. Özellikle yaz aylarında Kızkalesi güzergahında uzun araç kuyrukları, sürücüler ve tatilciler için büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Akdeniz’in en yoğun ulaşım yollarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna entegre olacak Çeşmeli-Taşucu otoyolu, bu köklü sorunu tamamen çözmeyi amaçlıyor. Uzun zamandır beklenen bu dev proje, nihayet önemli aşamalarından biri olan Erdemli-Kocahasanlı-Limonlu bölümündeki inşaat faaliyetleriyle gündemde yer aldı.

SÜRELERDEKİ DÜZENLEME

Projeyi yürüten ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu bölümde durmaksızın çalışmalara devam ediyor. Güzergahın 42 kilometresi ana hat, 11 kilometresi ise bağlantı yollarına sahip. Tamamlandığında, şu anda 2,5 saati bulan Erdemli-Kızkalesi yolculuğu sadece 18-20 dakikaya düşecek. Ana gövdenin yüzde 30’unu, yani 12,5 kilometrelik kısmını 7 tünel ve 5 viyadük oluşturuyor. Tatilciler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu yol, aynı zamanda yerel halkın gündelik yaşamına da önemli bir rahatlama getirecek.