Trafik Suçlarına Hapis Geliyor, Cezalar Artıyor

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi üzerinde çalışıyor. Bu paket, ceza infaz sistemindeki değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden eylemler için yapılacak düzenlemeleri de içeriyor. Drift yapanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç kullananların cezaları artırılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI

Yeni yargı paketinde, alkollü araç kullanmada alt sınır cezası 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Yapılan düzenlemeye göre, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalabilecek. Ayrıca, alkol kullanımı cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi ise 6 aydan 1 yıla çıkarılıyor. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltiliyor.

DRİFT ATMA CEZASI 80 BİN LİRA

Drift yapanlara verilen cezalar da artacak. Şu anda 46 bin 392 lira olan drift cezası, 80 bin lira olarak belirlenecek. Ehliyeti geri alma süresi de 60 günden bir yıla çıkarılacak.

MAKAS ATMA CEZASI 50 BİN LİRA

Yeni düzenlemede, makas atma cezası da ele alınıyor. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası, 50 bin lira olacak ve ehliyet bir yıl süreyle geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 40 BİN LİRA

Ehliyetsiz araç kullanma cezası da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya yükseltilmesi planlanıyor.

AMBULANSA YOL VERMEME CEZASI 20 BİN LİRA

Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermeme cezası da 993 liradan 20 bin liraya çıkacak.

TRAFİKTE YOL KESMEYE 3 YIL HAPİS

Son olarak, trafikte yol kesme suçu, Türk Ceza Kanunu’na dahil edilecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bir yıl süreyle ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.