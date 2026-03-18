Trafikte Bayram Güvenliği İçin 45 Bin Polis Görevde

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine seyahat edecek olan vatandaşlar için yol güvenliğine yönelik önlemler alınıyor. Bu kapsamda, bayram öncesinde Ankara-Konya Otoyolu’nda gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin emniyet kemerleri ve trafik kurallarına uyumları kontrol edildi. Denetim noktasında değerlendirmelerde bulunan Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, Ramazan Bayramı’na yönelik trafik tedbirleri için 11 Mart 2026 tarihinde İçişleri Bakanı’nın imzasıyla 81 il valiliğine ‘Bayram Tedbirleri Genelgesi’ gönderildiğini hatırlattı.

TRAFFİK TEDBİRLERİ İÇİN 45 BİN 694 POLİS GÖREVDE

Denetimlerin 13 Mart itibarıyla başladığını ifade eden Aydın, bayram süresince 10 bin 867’si devriye olmak üzere toplamda 45 bin 694 polisin görev yapacağını açıkladı. Ayrıca, 9 ilde helikopter ve 81 ilde dron ile denetimler düzenleneceğini belirten Aydın, şu açıklamalarda bulundu: “Hem okulların ara tatile girmesi hem de bayram tatilinin devamının etkisi ile 13-23 Mart tarihleri arasında 11 gün boyunca ülke genelinde trafik tedbirleri aldık. Bu çerçevede 10 bin 867 ekip devriye ve toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik güvenliğini sağlama noktasında faaliyette olacağız.”

OTOBÜS SEFERLERİNE ÖZEL GÖREVLER DÜZENLENİYOR

Aydın, bayram süresince otobüs kazalarını da göz önünde bulundurduklarını belirterek, 896 personelin 1194 otobüs seferinde yolcu olarak sivil görevli polislerin yer alacağını ifade etti. Otobüslerin kurallara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla sürücü ve yolcuların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Aydın, “Kurala aykırı durumların meydana gelmesi halinde tedbirlerimiz devam edecektir.” dedi.

DENETİM NOKTALARINI SORGULAYABİLİRİLER

Aydın, vatandaşların gidecekleri güzergahlardaki denetim noktalarını merak ettiğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığı’nın web platformunda yer alan bir uygulama aracılığıyla yolcuların güzergah üzerindeki denetim sayılarını sorgulayabileceğini belirtti. “Bu uygulama sayesinde denetimlerin sadece ceza yazmak amacıyla yapılmadığını, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve kurallara uygun hareket etmesi adına gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu. Seyahat edecek tüm şoför ve yolcular için bayram süresince güvenli ve huzurlu bir yolculuk temenni ettiklerini dile getirdi.