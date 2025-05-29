Trafikte Disiplin Artacak, Cezalar Yüksek!

TEKLOPİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE TRAFİK DİSİPLİNİ ARTIRACAK

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile trafikteki disiplini artırma hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, trafiğe plakasız araçla çıkmak, sahte plaka kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, takograf ve taksimetre bulundurmamak gibi ihlallere yönelik cezalar önemli ölçüde artırılmış durumda.

PLAHAZ VE SAHTE PLAKA KULLANIMINA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemeye göre, plakasız araç kullananlar 46 bin TL, sahte plaka kullananlar ise 140 bin TL ceza alacak. Eğer bu ihlal bir yıl içinde tekrar edilirse, ceza 280 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca, bu sürücülerin araçları 60 gün boyunca trafikten men edilecek ve sürücü belgeleri geri alınacak.

TESCİLSİZ VE HURDA ARAÇ KULLANIMINDA BÜYÜK CEZA

Tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 46 bin TL ceza uygulanırken, hurda statüsündeki araçların kullanımı da aynı miktarda cezalandırılacak. Bu tarz araçların trafiğe çıkması yasak olacak ve vergilendirme sistemine bildirimi yapılacak.

EHLYETSİZ ARAÇ KULLANIMI İÇİN YÜKSEK CEZALAR

Yeni yasayla, ehliyetsiz araç kullananlar için 40 bin TL, mahkeme kararıyla ehliyeti alınan kişiler için 200 bin TL ceza öngörülüyor. Bu kişiler hakkında ayrıca adli işlemler başlatılacak ve sürücü belgeleri ancak ceza ödendikten sonra geri verilecek.

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMINA SIFIR TOLERANS

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı için ceza artık 25 bin TL olarak belirleniyor. Bu ihlal ikinci kez tekrarlanırsa ceza 50 bin TL, üçüncü kez tekrarlanırsa 150 bin TL olacak. Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücülere ise 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE KADAMELİ CEZALAR

Kırmızı ışık ihlali için ilk seferde 5 bin TL ceza uygulanırken, tekrarı durumunda bu ceza kademeli olarak 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin ve sonunda 80 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Üçüncü ihlalde ehliyet 30 gün, altıncı ihlaldeyse iptal edilecek.

TAKOGRAF VE HIZ SINIRLAYICI EKSİKSE CEZA GELİYOR

Takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan araç sürücülerine 75 bin TL, taksimetre bulundurmayan taksicilere ise 46 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca, cihaz ayarlarının yapılmaması veya kayıtların saklanmaması halinde ek olarak 3 bin ile 20 bin TL arasında ceza uygulanacak.

AGRESİF SÜRÜŞ DAVRANIŞLARINA YÜKSEK CEZA

Trafikte agresif sürüş davranışları sergileyenler için 90 bin TL ceza uygulanırken, saldırı amaçlı takip veya araçtan inme durumlarında 180 bin TL’ye kadar ceza verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

TESCİL İŞLEMLERİNE SIKI DENETİM

Araç tescil işlemleri, vefat, satış ve değişikliklerde sıkı denetim altına alınırken, süresi içinde yapılmayan işlemler için 3 bin TL’ye kadar ceza kesilebiliyor. Plakası okunamaz hale gelen veya değiştiren araçlara ise 140 bin ila 280 bin TL arasında ceza uygulanacak.

KAZA YERİNDEN KAÇANLARA HAPİS CEZASI

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılanlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl ehliyet iptali uygulanacak.