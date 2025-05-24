Trakonya Balığı Zehirli Dikenlere Sahip

AKDENİZ’DE TRAKONYA BALIKLARININ ARTIŞI

Balon ve aslan balıklarının sayısında artışın gözlemlendiği Akdeniz’de, su sıcaklıklarının yükselmesi trakonya balığının da kıyıya yakın alanlarda avlanmaya başlamasına neden oluyor. Akdeniz’in tehlikeli türleri arasında bulunan trakonya, toplamda 4 farklı cins ile birlikte, kendisini kuma gömerek avını bekliyor. Özellikle ‘varsam’ olarak bilinen en tehlikeli türü, zehirli dikenlerini yelpaze gibi açarak gizleniyor. Bu durum, deniz suyuna girmek isteyenlerin trakonya balığına farkında olmadan basma riskini artırıyor ve bu da balığın sırt dikenlerindeki zehre maruz kalmalarına yol açabiliyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde ‘varsam’ olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor” diyor.

TEHDİTLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ

Prof. Dr. Gökoğlu, bu türle temas halinde yapılması gerekenleri de aktarıyor. “Böyle durumda yapılacak ilk şey, sıcak su uygulamasıdır. Bölgenin 40-45 dakika kadar 50 derece sıcaklıktaki suda tutulması gerekiyor. Uzun süre tutulduğunda, zehir protein olduğu için denatüre olması sağlanıyor. Tür çok küçük olduğu için gözden kaçabiliyor. Balıkçıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu tür, kıyılara kadar gelebiliyor ve kendisini kuma gömüyor. Plajlarda, özellikle kumluk bölgelerde, plaj ayakkabılarıyla girerek kendinizi kısmen koruyabilirsiniz” şeklinde uyarıda bulunuyor.