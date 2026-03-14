Traktör Kazasında 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aksaray merkez Çavdarlılar köyünde Ali Altın, tarlasını kontrol etmek amacıyla traktörüyle hareket etti. 87 yaşındaki Altın, traktörünün hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Altın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Altın’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma, yaşanan kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma süreci başlattı.