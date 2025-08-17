Traktör Yamaca Devrildi, 5 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Çatak Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA NEDENİ VE YARALILAR

Mehmet Ali K.’nin kontrolünü kaybettiği traktör, römorkuyla birlikte yamaçtan devrildi. Bu talihsiz olayda, traktörde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu bildirerek ihbarda bulundu.

MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Hastanede yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.