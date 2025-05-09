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Traktörün Altında Kaldı, Hayatını Kaybetti

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YAYLAKÖY MAHALLESİNDE TRAKTÖR KAZASI

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Müslüm Çamur’un kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Devrilme sonucu sürücü aracın altında kaldı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin olayda yaptıkları kontrol sonucunda, Müslüm Çamur’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Çamur’un cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayrıca, kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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