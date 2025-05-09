“Trans Bireyler Ordudan Çıkarılmalı”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Göreve Başlangıcı

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir giriş yaptı. Trump, görevinin ilk saatlerinde birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkat çekti.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILIMINI ENGELLEME KARARI

Trump, 28 Ocak’ta eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamalarını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bu karar ile birlikte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusundan 6 Haziran’a kadar kendi istekleri ile ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç edilmesi yönünde bir talimat verdi. İngiliz haber ajansı Reuters, bu talimatın Yüksek Mahkeme’nin salı günü çıkardığı kararla yasağın yürürlüğe girmesinin önünü açmasının ardından Trump yönetiminin binlerce transseksüel askerin görevden alınması için nasıl hızlı hareket etmeyi planladığını gösterdiğini belirtiyor.

GÖNÜLLÜ AYRILMA İFADESİ

Hegseth’in görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar “gönüllü ayrılma” için “kendilerini tanıtabilecekleri” ifadesini kullandığı belirtilen talimatta, yedek kuvvetlerdeki askerlerin ise 7 Temmuz’a kadar süreleri olduğu vurgulandı. Talimat notunda, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” ifadesi yer aldı.

TRUMP’IN CİNSİYET POLİTİKALARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve geldiği gün ABD hükümetinin “kadın” ve “erkek” olarak sadece iki cinsiyeti tanıyacağına ve bunların değiştirilemeyeceğine dair bir kararname imzalamıştı. Trump’ın bu kararnamesine karşı çıkan cinsiyet değiştirmiş askerler ve orduya katılmak isteyen kişiler, yönetime dava açtı. ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında davaya ilişkin kararını açıklayarak, transseksüellerin orduya katılmasını engelleyen yasağı geçici olarak durdurmuştu. Sonrasında Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme, dava süreçleri devam ederken Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar verdi. Şubat ayında yapılan bir anket ise Amerikalıların yüzde 58’inin trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesini desteklediğini ortaya koydu.