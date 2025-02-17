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Tren İstasyonunda 400 Bin Liralık Hırsızlık

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OLAY YERİ VE ZAMAN

Olay, Yurtbaşı beldesinde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. İstasyonun boşluğunu fırsat bilen 4 şüpheli, kesici alet kullanarak yaklaşık 400 bin lira değerindeki bakır kabloları kesip çaldı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

O anlar, istasyondaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin kabloları kestiği, diğerlerinin de kabloları topladığı ve gözcülük yaptığı açık bir şekilde yer aldı.

JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için hemen çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması ve faillerin tespit edilmesi amacıyla soruşturma sürüyor.

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