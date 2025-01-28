Tren Kazası Sonrası Sırbistan Başbakanı İstifa Etti

İSTİFA HABERİ VE PROTESTOLAR

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, 1 Kasım 2024’te Novi Sad’da bulunan tren istasyonunda gerçekleşen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar sebebiyle istifa etti. Vucevic, Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı ve ülkedeki devam eden eylemlerle ilgili olarak sakin kalınmasını ve diyalog kurulmasını talep etti. Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde yaptıkları uzun görüşmeye de değinerek, “Vucic, kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasilerin sorumluluklarını kabul etmesi ve toplumdaki gerginliğin düşürülmesi için hazır olmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KAZA VE HÜKÜMET SORUMLULUĞU

Novi Sad’daki tren istasyonunda yaşanan kazanın, hükümetin çalışmalarına olumsuz yansımalarını vurgulayan Vucevic, “Kaza gününden beri Sırbistan sıkışmış bir durumda kaldı. Hükümet olarak sorumluluk aldık, bir bakan istifasını sundu. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çalıştık” şeklinde konuştu. Durumun giderek kötüleştiğini ve öğrencilerin dersleri boykot ettiğini hatırlatan Vucevic, “Adeta görünmez bir el gerginliği tırmandırmak için çalıştı. Bu sabah Novi Sad’daki gösteriler sırasında bir grup öğrencinin saldırıya uğradığı ve bir kişinin ağır yaralandığı haberiyle uyandım. Kabul edilemez bir durum. Saldırganlar kesinlikle ceza alacak” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASI

Vucevic, ayrıca Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric’in de görevinden ayrılacağını duyurdu. Bu gelişmeler, ülke genelindeki protestoların etkisini ve hükümetin üzerindeki baskıları gözler önüne seriyor.