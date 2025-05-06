Trendyol GO’nun %85’i artık UBER’de!

TÜRKİYE’DE BÜYÜME FIRSATLARI

Uber Technologies, Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi teslimat platformu Trendyol GO’nun %85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Bu büyük satın alma, Uber’in Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor ve global teslimat platformu Uber Eats’in özelliklerini Türk kullanıcılarına sunuyor. İşlemin 2025’in ikinci yarısında tamamlanması ve entegrasyon sonrasında Uber’in büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

TRENDYOL GO UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Trendyol GO uygulaması, müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam edecek. Uber, önümüzdeki yıllarda Uber Eats’in global çapta öne çıkan özelliklerini Trendyol GO platformuna entegre ederek kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi planlıyor. Trendyol GO, Türkiye genelinde 19 bin kurye ve 90 binin üzerinde market ve restoranla hizmet veriyor ve 2024’te 200 milyon sipariş teslim ederek 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etmeyi hedefliyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmayı Türkiye’nin teknoloji ve e-ticaret sektörlerinin gücüne işaret eden bir adım olarak değerlendirdi. Çetin, “Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi. Çetin ayrıca, Trendyol Grubu’nun Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğini ve yeni büyüme fırsatlarını değerlendireceğini de vurguladı.

UZUN VADELİ BAĞLILIK VE DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, satın almanın Türkiye’deki teslimat sektörünü dönüştüreceğini belirtti: “Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye’de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

TÜRKİYE’NİN E-TİCARET POTANSİYELİ

Trendyol GO’nun 2024’te %50’den fazla büyüme kaydederek 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etmesi, Türkiye’nin e-ticaret ve teslimat sektöründeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Alibaba’nın %70 hissesine sahip olduğu Trendyol Grubu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak perakende, lojistik ve fintech alanlarında faaliyet gösteriyor. Uber’in bu satın alma hamlesi, Türkiye’nin 20 milyar dolarlık teslimat pazarında liderlik yarışını kızıştırabiliyor.