Trendyol Sanat’tan Ahmet Ertuğ’a Destek: Venedik Sergisi Açılıyor

Türkiye’de kültürel sanatın dijitalleşmesine katkıda bulunan Trendyol Sanat, dünya genelinde tanınan mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un Venedik’teki sergisinin ana destekçisi oldu. Avrupa’nın önde gelen sanat merkezlerinden biri olan Le Stanze della Fotografia’da, Denis Curti’nin küratörlüğünde 21 Şubat-6 Nisan tarihlerinde açılacak sergi; Ertuğ’un daha önce erişimi kısıtlı veya gizli kalmış 29 mimari eserini gün yüzüne çıkaran fotoğraflarını içeriyor.

MİMARİ HAFIZANIN İZİNDE

Ahmet Ertuğ, Türkiye’nin kültürel mirasını ve mimarisini 50 yılı aşkın bir süredir dünya ile buluşturan sanatçı, sergi ile ilgili şunları belirtiyor: “Elli yılı aşkın süredir çalışmalarımı Avrupa, Akdeniz ve ötesindeki mimari ve kültürel mirası fotoğraflamaya adadım; insan yaratıcılığının, hafızanın ve tarihin kesiştiği mekânlara odaklandım. Bu kareler, mimarinin hem sürekliliği hem dönüşümü nasıl bünyesinde taşıdığını görünür kılıyor. Kültürleri, çağları ve coğrafyaları birbirine bağlarken, insanın anlam ve güzellik taşıyan mekânlar yaratma arzusunun evrenselliğini doğruluyor. Mimarlık geçmişimden dolayı fotoğrafı yalnızca belgeleme aracı değil, bir yorumlama biçimi olarak görüyorum. Mimariyi, onu yaratanların gözünden deneyimlemenin ve görünür kılmanın bir yolu. Venedik’te Le Stanze della Fotografia’da yer alan bu sergi, İtalya’nın mimari mirasına ve onun Akdeniz dünyasıyla kurduğu derin diyaloğa odaklanan fotoğraflarımdan bir seçki sunuyor. Fotoğraflar, izleyiciyi çoğu zaman gizli, uzak ya da erişilmesi güç mekânlara davet ederek, aksi hâlde yalnızca hafıza ya da hayal gücüyle bilinebilecek alanlarla mahrem bir karşılaşma öneriyor.”

GÖRSEL ZENGİNLİK

Sergide, Ertuğ’un 8×10 inç büyük format bir körüklü kamera ve filmle çalışarak çektiği 29 büyük fotoğraf arasında İtalya’nın tarihi katedralleri, sarayları, tiyatroları, kütüphaneleri ve müzeleri bulunuyor. Ayasofya’nın anıtsal kubbesi de tüm ihtişamıyla sergide yer almakta. Trendyol Sanat’ın desteklediği Le Stanze della Fotografia’daki sergiyi gezenler için en etkileyici fotoğraflardan biri, Türkiye’den tek bir kare olan Ayasofya’nın kubbesi. Altıncı yüzyıldan bu yana, zeminden 55 metre yükseklikte bulunan merkez kubbenin çevresindeki yarım kubbeleri de içeren bu fotoğraf, İstanbul ve Venedik arasındaki mimari devamlılığı gözler önüne seriyor. Sergideki fotoğraflar, mimarinin kültürler, dönemler ve coğrafyalar arasında hem süreklilik hem dönüşüm taşıdığını gösteriyor.

AHMET ERTUĞUNUN SANATSAL YOLCULUĞU

Ahmet Ertuğ, 1968–1974 yılları arasında Londra’daki Architectural Association School of Architecture’da mimarlık eğitimi aldı; İngiltere, İran ve Türkiye’de mimar olarak faaliyet gösterdi. 1978’de Japonya Vakfı bursuyla Japonya’da tapınaklar ve geleneksel mimariyi fotoğrafladı. İstanbul’un tarihi dokusuna yönelik koruma projelerinde elde ettiği tecrübeler, Bizans, Osmanlı ve Roma mimari mirasını fotoğraf yoluyla belgeleme isteğini pekiştirdi. Mimari ve arkeolojik mirasa odaklanan 30’dan fazla sanat kitabı yayımlayan Ertuğ, Avrupa genelinde kütüphaneler, tiyatrolar ve müzeleri konu alan kapsamlı projeler gerçekleştirdi. UNESCO himayesinde sergilenen İstanbul anıtları seçkisi, Paris, Madrid ve Toronto’da gösterildi. Eserleri, ABD ve Avrupa’daki önemli kamusal ve özel koleksiyonlarda yer almakta. Fotoğrafçılığındaki 50. yılı dolayısıyla, New York, Paris, Londra, Viyana ve Toronto gibi uluslararası şehirlerde sergiler açmaya devam ediyor.