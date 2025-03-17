Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Sonuçları

MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, Sipay Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle tamamlandı. Göztepe, evinde ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor’u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor arasındaki çekişmeli maç ise 0-0 sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği Onvo Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek ligin 28. haftasında 71 puanla yenilgisiz liderliğini korudu. Fenerbahçe, bir maç eksiği olmasına karşın 62 puanla zirve takibini sürdürüyor. Ayrıca, Adana Demirspor, 2024-2025 sezonunun sona ermesine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Haftanın maç sonuçları ise şöyle:

Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0

Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

Rams Başakşehir-Trabzonspor: 0-3

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2

Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2

Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1

Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0

PUAN DURUMU

28. haftanın ardından oluşan puan durumu:

1. GALATASARAY: 71

2. FENERBAHÇE: 62

3. REEDER SAMSUNSPOR: 51

4. BEŞİKTAŞ: 44

5. İKAS EYÜPSPOR: 44

6. GAZİANTEP FK: 38

7. GÖZTEPE: 37

8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36

9. TRABZONSPOR: 35

10. KASIMPAŞA: 35

11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33

12. ONVO ANTALYASPOR: 33

13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31

14. COREDON ALANYASPOR: 31

15. SIPAY BODRUM FK: 30

29. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları ise şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)