Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Sonuçları

MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, Sipay Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle tamamlandı. Göztepe, evinde ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor’u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor arasındaki çekişmeli maç ise 0-0 sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği Onvo Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek ligin 28. haftasında 71 puanla yenilgisiz liderliğini korudu. Fenerbahçe, bir maç eksiği olmasına karşın 62 puanla zirve takibini sürdürüyor. Ayrıca, Adana Demirspor, 2024-2025 sezonunun sona ermesine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
Haftanın maç sonuçları ise şöyle:
Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0
Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
Rams Başakşehir-Trabzonspor: 0-3
Tümosan Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2
Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2
Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1
Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0
PUAN DURUMU
28. haftanın ardından oluşan puan durumu:
1. GALATASARAY: 71
2. FENERBAHÇE: 62
3. REEDER SAMSUNSPOR: 51
4. BEŞİKTAŞ: 44
5. İKAS EYÜPSPOR: 44
6. GAZİANTEP FK: 38
7. GÖZTEPE: 37
8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36
9. TRABZONSPOR: 35
10. KASIMPAŞA: 35
11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33
12. ONVO ANTALYASPOR: 33
13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31
14. COREDON ALANYASPOR: 31
15. SIPAY BODRUM FK: 30
29. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları ise şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)