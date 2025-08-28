TRT Spor’da Şifresiz Maçlar Yayınlanacak!

TRT SPOR YAYIN PROGRAMI

TRT Spor, futbolseverleri her hafta şifresiz yayınladığı maçlarla ekran başına bağlıyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı karşılaşmalar belli oldu. Futbolseverler, TRT Spor’un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TFF 1. Lig’de oynanacak toplam 7 maç, TRT Spor’un ekranlarında şifresiz olarak izleyicilere sunulacak.

MAÇ TAKVİMİ

Peki, TRT Spor şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte detaylar:

– 29 Ağustos Cuma:

19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor

21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK

– 30 Ağustos Cumartesi:

19:00 Sakaryaspor – Boluspor

21:30 Manisa FK – Iğdır FK

– 31 Ağustos Pazar:

16:30 Keçiörengücü – Çorum FK

19:00 Pendikspor – Sivasspor

21:30 Adana Demirspor – Amed SK