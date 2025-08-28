TRT Spor’da Şifresiz Maçlar Yayınlanacak!

TRT SPOR YAYIN PROGRAMI
TRT Spor, futbolseverleri her hafta şifresiz yayınladığı maçlarla ekran başına bağlıyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı karşılaşmalar belli oldu. Futbolseverler, TRT Spor’un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TFF 1. Lig’de oynanacak toplam 7 maç, TRT Spor’un ekranlarında şifresiz olarak izleyicilere sunulacak.
MAÇ TAKVİMİ
Peki, TRT Spor şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte detaylar:
– 29 Ağustos Cuma:
19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor
21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK
– 30 Ağustos Cumartesi:
19:00 Sakaryaspor – Boluspor
21:30 Manisa FK – Iğdır FK
– 31 Ağustos Pazar:
16:30 Keçiörengücü – Çorum FK
19:00 Pendikspor – Sivasspor
21:30 Adana Demirspor – Amed SK