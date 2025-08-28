Spor

TRT Spor’da Şifresiz Maçlar Yayınlanacak!

trt-spor-da-sifresiz-maclar-yayinlanacak

TRT SPOR YAYIN PROGRAMI

TRT Spor, futbolseverleri her hafta şifresiz yayınladığı maçlarla ekran başına bağlıyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı karşılaşmalar belli oldu. Futbolseverler, TRT Spor’un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TFF 1. Lig’de oynanacak toplam 7 maç, TRT Spor’un ekranlarında şifresiz olarak izleyicilere sunulacak.

MAÇ TAKVİMİ

Peki, TRT Spor şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte detaylar:

– 29 Ağustos Cuma:
19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor
21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK

– 30 Ağustos Cumartesi:
19:00 Sakaryaspor – Boluspor
21:30 Manisa FK – Iğdır FK

– 31 Ağustos Pazar:
16:30 Keçiörengücü – Çorum FK
19:00 Pendikspor – Sivasspor
21:30 Adana Demirspor – Amed SK

ÖNEMLİ

Manşet

Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 3-1 yenildi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek turnuvadan veda etti.
Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü; Rusya-Ukrayna barış süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.