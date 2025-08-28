Spor

TRT Spor Şifresiz Maç Yayınlıyor

trt-spor-sifresiz-mac-yayinliyor

TRT SPOR’UN ŞİFRESİZ MAÇ PROGRAMI

TRT Spor, her hafta futbolseverleri şifresiz yayınlarıyla ekran başına çekiyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında hangi maçların şifresiz yayınlanacağına dair program açıklandı. Futbolseverler, TRT Spor’un sunacağı şifresiz maçları öğrenmek için arama yapıyor. Bu hafta TFF 1. Lig’deki 7 karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.

MAÇLARIN TAKVİMİ

29 Ağustos Cuma
19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor
21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK

30 Ağustos Cumartesi
19:00 Sakaryaspor – Boluspor
21:30 Manisa FK – Iğdır FK

31 Ağustos Pazar
16:30 Keçiörengücü – Çorum FK
19:00 Pendikspor – Sivasspor
21:30 Adana Demirspor – Amed SK

ÖNEMLİ

Manşet

Bu Hafta Şifresiz Maçlar Yayınlanacak!

TRT Spor, bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları duyurdu. İzleyiciler, hangi karşılaşmaların ekranda olacağını öğrenebilir.
Manşet

Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 3-1 yenildi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek turnuvadan veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.