TRT Spor Şifresiz Maç Yayınlıyor

TRT SPOR’UN ŞİFRESİZ MAÇ PROGRAMI

TRT Spor, her hafta futbolseverleri şifresiz yayınlarıyla ekran başına çekiyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında hangi maçların şifresiz yayınlanacağına dair program açıklandı. Futbolseverler, TRT Spor’un sunacağı şifresiz maçları öğrenmek için arama yapıyor. Bu hafta TFF 1. Lig’deki 7 karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.

MAÇLARIN TAKVİMİ

29 Ağustos Cuma

19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor

21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK

30 Ağustos Cumartesi

19:00 Sakaryaspor – Boluspor

21:30 Manisa FK – Iğdır FK

31 Ağustos Pazar

16:30 Keçiörengücü – Çorum FK

19:00 Pendikspor – Sivasspor

21:30 Adana Demirspor – Amed SK