TRT Spor Şifresiz Maç Yayınlıyor

TRT SPOR’UN ŞİFRESİZ MAÇ PROGRAMI
TRT Spor, her hafta futbolseverleri şifresiz yayınlarıyla ekran başına çekiyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında hangi maçların şifresiz yayınlanacağına dair program açıklandı. Futbolseverler, TRT Spor’un sunacağı şifresiz maçları öğrenmek için arama yapıyor. Bu hafta TFF 1. Lig’deki 7 karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.
MAÇLARIN TAKVİMİ
29 Ağustos Cuma
19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor
21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK
30 Ağustos Cumartesi
19:00 Sakaryaspor – Boluspor
21:30 Manisa FK – Iğdır FK
31 Ağustos Pazar
16:30 Keçiörengücü – Çorum FK
19:00 Pendikspor – Sivasspor
21:30 Adana Demirspor – Amed SK