Trudeau, Trump’ın Gümrük Tarifelerine Rest Çekti

TRUMP’TAN GELEN YENİ STRATEJİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. 4 Mart 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu karar, ABD’nin ticaret açığını azaltma ve yerli üretimi destekleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak bu adım, Kuzey Amerika’daki komşuları tarafından sert bir şekilde tepkiyle karşılandı.

TRUDEAU’DAN ANINDA CEVAP

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin “haksız ve tek taraflı” kararına sessiz kalmayacaklarını söyledi. “Bugünden itibaren ABD’den yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulayacağız” diyen Trudeau, bu misillemenin ABD tarifeleri geri çekilene kadar süreceğini vurguladı. Kanada’nın bu hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir gerginlik dönemini başlattı.

EK ÖNLEMLER DEVREDE

Trudeau, karşı tedbirlerin yalnızca gümrük vergileriyle sınırlı kalmayabileceği konusunda da bilgilendirme yaptı. “Eyaletler ve bölgelerle tarife dışı ek önlemleri değerlendirmek için aktif görüşmeler içindeyiz” diyen Kanada Başbakanı, ekonomiyi ve halkı koruma sözünü verdi. Uzmanlar, bu ek önlemlerin ithalat kotaları veya sektör bazlı yaptırımları içerebileceğini öngörüyor.

PİYASALARDA BEKLENEN ETKİLER

ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği otomotiv, enerji ve kereste gibi sektörler, bu karar doğrultusunda doğrudan etkilenebilir. Aynı şekilde, Kanada’nın uygulayacağı misillemeler ABD’de fiyat artışlarına neden olabiliyor. Ekonomi uzmanları, bu karşılıklı vergi savaşının küresel tedarik zincirlerinde domino etkisi yaratabileceği ve Kuzey Amerika ekonomisini zorlayabileceği konusunda uyarıyor.