Trump, 12 Brifingle Krizlere Hazır Değil

TRUMP’IN BRİFİNG KATILIMI DÜŞÜYOR

Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak ikinci dönemine 20 Ocak 2025’te başladı ve bu süreçte istihbarat brifinglerine katılımında dikkate değer bir düşüş yaşadı. Ocak-Mayıs 2025 arasında yalnızca 12 kez Başkanlık Günlük Özeti (PDB) brifingi alan Trump, ilk dönemindeki haftada iki brifing ortalamasından önemli ölçüde uzak bir tablo sergiliyor. Bu düşük katılım durumu, istihbarat uzmanları arasında, Trump’ın küresel krizlere karşı yeterince bilgilendirilmediği ve dolayısıyla ulusal güvenliğin riske girdiği yönünde büyük endişelere yol açtı.

İSTİHBARAT PROFESYONELLERİNE VERİLEN DEĞER

Eleştirmenler, Trump’ın istihbarat uzmanlarının bilgi birikimini yeterince takdir etmediğini ve bu durumun ülkenin güvenliği açısından bir tehdit oluşturabileceğini öne sürüyor. Senatör Mark Warner, “Başkan Trump’ın istihbarat profesyonellerimizin uzmanlığını ve tehlikeli çalışmalarını yeterince değerli görmediği açıkça ortada” ifadeleriyle bu konuya dikkat çekti.

SÖZLÜ ÖZETLERİN RİSKİ

Trump’ın istihbarat brifinglerine yaklaşımı, yazılı belgeler yerine sözlü özetlere dayalı bir yapıda bulunuyor. İstihbarat yetkilileri bu yaklaşımın karmaşık bilgilerin tam olarak anlaşılmasını engelleyebileceğini ve bu bağlamda kritik bilgilerin gözden kaçabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Trump yönetimi PDB’ye erişimi sıkı bir şekilde kısıtladı ve bu belgeye erişebilen kişi sayısını azaltma yoluna gitti. İstihbarat topluluğu, bu brifinglere katılımın düşüklüğünün, ulusal güvenlik açısından potansiyel riskler doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Eski bir CIA analisti, “80 milyar dolarlık bir istihbarat servisinin amacı, başkanı stratejik sürprizlerden haberdar etmektir” diyerek düzenli brifinglerin önemini bir kez daha vurguladı.